Banda di ragazzini tenta di bruciare tre alberi, rintracciati dai carabinieri

Ad agire nel parco “Sanaloja” di Melissano con del liquido infiammabile, due minorenni e un 18enne.

Denunciati per aver messo fuoco a tre alberi a Melissano. Ad incastrare tre giovanissimi, di cui due minori, le testimonianze di alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri. La banda, ha agito il 1° agosto scorso all’incirca all’1 di notte, in via Sicilia, all’interno del parco comunale “Sanaloja”, gettando del liquido infiammabile su un pino secolare e su due piante di oleandro. Il rogo, domato dai residenti delle abitazioni limitrofe, ha provocato il parziale danneggiamento della vegetazione.

A Parabita invece i militari della stazione carabinieri, hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale Lecce, arrestando per evasione Eros Scorrano, 55enne di Parabita già agli arresti domiciliari.