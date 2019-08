Nei campi a raccogliere pomodori per 11 ore al giorno, denunciato 80enne di Porto Cesareo

I carabinieri hanno denunciato anche un “caporale” per il reclutamento dei braccianti: multe per quasi 19mila euro.

Controlli nel Nord Salento da parte della task force anticaporalato da parte dell’Arma dei carabinieri. I militari sono intervenuti a Lequile in località “Monte” con il supporto dei colleghi della stazione carabinieri di San Pietro in Lama supportati anche dai carabinieri del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli e dai funzionari dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Lecce, in un terreno agricolo dove si stava svolgendo la raccolta dei pomodori.

Verificate le posizioni di circa 20 lavoratori, tutti stranieri e ricostruita la filiera del procacciamento degli addetti compiuta da due soggetti denunciati in stato di libertà per “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Si tratta di G.M. 81enne di Porto Cesareo, locatario del terreno e datore di lavoro e Y.K.B., 37enne, cittadino siriano ma residente ad Andria, reclutatore e coordinatore dei lavoratori sul posto.

Gli accertamenti hanno consentito di riscontrare che dal 21 luglio al 2 agosto, l’ottantenne di Porto Cesareo aveva assunto e impiegato 3 lavoratori extracomunitari (2 ghanesi e 1 senegalese) per la raccolta pomodori impiegandoli tra le 10 e le 11 ore al giorno, retribuendoli a cottimo, circa 1 euro a cassetta piccola e 4 euro a cassone tecnicamente chiamato bins, dando degli acconti in anticipo in contanti, cosa vietata dalla legge.

Oltre alla denuncia per quanto previsto dalla violazione del codice penale a carico del datore di lavoro sono state elevate sanzioni sia di natura penale che sanzioni amministrative per complessivi 18.673 euro per omessa vigilanza sanitaria, omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale e omessa formazione dei lavoratori.