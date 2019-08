Bando di gara per le ex Cave di Marco Vito: appalto da 525mila euro

Si tratta di realizzare la messa in sicurezza delle pareti della cava, delle pavimentazioni pedonali, delle opere necessarie per l’adeguamento del parco alla fruibilità dei non vedenti e ipovedenti.

È stato pubblicato il bando di gara per i “Lavori di Riqualificazione urbana e ambientale dell’area ex Cave di Marco Vito - Parco delle Cave: ponte via del Ninfeo - Opere di Completamento”. L’appalto - per un valore di 525mila euro - prevede interventi di messa in sicurezza delle pareti della cava e opere complementari ad esse, delle pavimentazioni pedonali, delle opere necessarie per l’adeguamento del parco alla fruibilità dei non vedenti e ipovedenti, secondo quanto previsto negli atti di progetto.