Stop all’organico dell’Aro 6 a “Cave Marra”: individuata nuova soluzione

Il nuovo impianto di trasferenza sarà reso noto nelle prossime ore. Soddisfazione del Comune di Galatone.

Nuova soluzione per i rifiuti dell’Aro 6 che ha come capofila Nardò. L’organico sarà trasferito in un nuovo impianto e non più a “Cave Marra” a Galatone dove sono stati già raggiunti i limiti annuali.

La decisione è presa ieri a Bari, dopo un confronto tra l’assessore Regionale Giovanni Stea, il presidente Ager, Gianfranco Grandaliano e una delegazione della giunta di Galatone presieduta dal sindaco Flavio Filoni:

“Nessuna deroga quantitativa sarà concessa al centro di trasferenza di Galatone -ha spiegato il primo cittadino-, mentre per pochissimi giorni per l'Aro 6 sarà disposto il conferimento presso l'impianto di Poggiardo. Poi, l’organico sarà portato in un altro impianto di trasferenza che è già stato individuato, circostanza questa dichiarata direttamente dal gestore durante il nostro incontro a Bari”.



La sede verrà resa nota nelle prossime ore.