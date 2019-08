Locomotive Jazz Festival 2019, a Cutrofiano tre giorni di musica e teatro

Sul palco tre artisti internazionali Javier Girotto (sassofono), Fabio Giachino (pianoforte), Natalino Marchetti (fisarmonica) e un’ospite d’eccezione come Mariella Nava.

Il Locomotive Jazz Festival 2019 il 4, 5 e 6 agosto torna in Provincia di Lecce e precisamente a Cutrofiano, per realizzare una due giorni di musica, teatro ed eventi collaterali che faranno conoscere un territorio ricco di cultura e tradizioni.

Il 5 agosto alle ore 22.00 in Piazza Municipio a inaugurare la serata salirà sul palco Alessio Colì & Topofunken project con l’ultimo lavoro Genesi, una band nata nel 2016 su iniziativa del sassofonista Alessio Colì e che dà vita a un mix di sonorità funk e fusion.

La serata musicale proseguirà con un progetto musicale unico dal titolo Viaggio nella canzone italiana. Il progetto è il frutto della collaborazione di tre artisti internazionali quali Javier Girotto (sassofono), Fabio Giachino (pianoforte), Natalino Marchetti (fisarmonica) e un’ospite d’eccezione come Mariella Nava.

Il 4 agosto, invece, ci saranno degli eventi Fuori Festival, StradeSonore, un progetto di sonorizzazione del patrimonio culturale locale grazie anche al coinvolgimento dei ragazzi del Locomotive Giovani. Si inizierà alle ore 21.00 nella Congrega dell’Immacolata (via Nazario Sauro) con Marco Chiriatti Sax solo; alle ore 21.30 nella Chiesa S.Maria della Neve vicolo Montello sarà il turno di Davide De Luca solo (voce e chitarra) e Marco Chiriatti (sax). Si proseguirà alle ore 22.00 in Piazza Cavallotti con Diego Vergari (Sax) & Nick Gambino (chitarra). La serata finirà alle ore 22.30 nell’atrio del Palazzo Ducale in piazza Cavallotti con Ada Fiore & Industria Filosofica Una meta chiamata Felicità in collaborazione con Bosca Spumanti.