Bobo Vieri in pista al 19 Summer Club: djset insieme a Luca Cassani

L’evento questa sera a Santa Cesarea. Ad accompagnare l’ex calciatore, anche la voce di Lara Caprotti, la tromba di Stefano Serafini e i dj salentini Salvatore Patisso, Andrea Maggino e Dany Montagna.

Al 19 Summer Club di Santa Cesarea Terme arriva il Bobo Vieri Dj Show. Il noto bomber ed ex attaccante classe ’73 emiliano d’origine ha da pochissimo intrapreso la carriera di dj. Il boom avuto su Instagram tempo fa confermato da oltre 2 milioni di follower e la Bobo Summer Camp, lo tengono alto nelle classifiche di gradimento del pubblico ormai non solo sportivo. L’amore per la musica lo accompagna sin da bambino e lo avvicina quasi per gioco al mondo della musica house sino a diventare una vera e propria passione che lo vede calcare i palchi delle principali discoteche italiane.

In console con Bobo questa sera, ad arricchire il dj set, ci saranno anche Luca Cassani, affermato dj e produttore Italiano, la voce di Lara Caprotti, cantante e vocalist tra le più conosciute nel panorama nazionale, la tromba di Stefano Serafini e i dj salentini Salvatore Patisso, Andrea Maggino e Dany Montagna.