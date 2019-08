La “Regina” in visita a Maglie: Helen Mirren ospite del Mercatino

L’attrice britannica era insieme al marito, il regista Taylor Hackford. La coppia si è aggirata tra gli stand della manifestazione enogastronomica.

Gradita visita per il Mercatino del Gusto di Maglie: a fare la sua comparsa anche Helen Mirren, l’attrice britannica famosa per la sua interpretazione della Regina e di altri film internazionali. Ad accompagnarla il marito, il regista Taylor Hackford. Ospite delle Cene in villa Tamborino, la coppia ha fatto visita anche cooking show nell’atrio del Liceo Capece per assaggiare i pasticciotti appena sfornati.