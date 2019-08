Gallipoli meglio di Ibiza: Salento meta top per Ferragosto

Lo certifica la classifica di Home to go: tra le prime venti ci sono anche altre due località salentine.

Il Salento tra le mete preferite degli italiani per Ferragosto. Lo certifica HomeToGo, il più grande meta-motore di ricerca al mondo per case e appartamenti vacanza, che ha analizzato quali sono le destinazioni di viaggio più gettonate dagli italiani, verificando prezzi, durata di soggiorno e numero di viaggiatori per ciascuna località. Il budget? Va dai 129€ di Bibione ai 529€ della costosa ma sempre gettonatissima Mykonos. La Puglia è la regione più rappresentata con ben 4 località nella top 20 di cui ben 3 del Salento: Gallipoli al 2° posto (169 euro prezzo medio a notte), Porto Cesareo al 10° (183 euro) e Marina di Pescoluse al 20° (237 euro).

La classifica completa anche dei dati circa la durata del soggiorno e del numero dei viaggiatori per ciascuna località, è disponibile alla pagina: https://www.hometogo.it/italia/ferragosto/#classifica