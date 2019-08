Droga e rissa all'alba in discoteca, scatta la chiusura per il "Guendalina"

Dopo i fatti avvenuti lo scorso 28 luglio, eseguito il provvedimento del Questore di Lecce.

La rissa scoppiata sulla pista da ballo del “Guendalina” di Santa Cesarea Terme con lanci di bottiglie, transenne, urla, spintoni ha portato quest’oggi alla sospensione dell’attività per i prossimi quindici giorni. Questa mattina, infatti, i carabinieri di Maglie e il personale della locale Divisione di Polizia amministrativa e Sociale hanno dato esecuzione al provvedimento, emesso dal Questore di Lecce ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che dispone la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione rilasciata dal Comune per la discoteca.

Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla scorta dei gravi disordini accaduti all’alba del 28 luglio scorso, quando all’interno della discoteca, un nutrito gruppo di giovani, per cause ancora da accertare, ha iniziato un fitto lancio di oggetti, come spiegato in precedenza. Fortunatamente nell’occasione, non si sono registrati danni fisici alle persone coinvolte e agli altri avventori: l’episodio è accaduto in un orario successivo a quello di chiusura stabilito nella licenza rilasciata dal Comune di Santa Cesarea, stabilito per le ore 4 nei giorni festivi e prefestivi, con possibilità di protrazione di un’ora, per favorire il deflusso della folla.

Le verifiche effettuate hanno evidenziato come i fatti contestati siano avvenuti dopo le cinque del mattino, e come il locale fosse frequentato da avventori, trovati in possesso di sostanze stupefacenti finalizzate all’utilizzo personale ed anche allo spaccio.

I carabinieri, proprio durante la notte del 28 luglio, pochissime ore prima dei tafferugli, all’interno della stessa discoteca, avevano identificato 11 persone in possesso di marjuana, MDMA, chetamina, cocaina, procedendo, tra l’altro, all’arresto di un cittadino tunisino con addosso 10 dosi di MDMA, del peso complessivo di 34 grammi e di due involucri contenenti chetamina per un peso complessivo di tre grammi, oltre alla somma in contanti di 700 euro. I militari, nel solo mese di giugno, in tre distinte serate, hanno segnalato al Prefetto di Lecce numerosi giovani trovati in possesso di droga per uso personale.

L’istruttoria globalmente espletata ha anche consentito al Questore di verificare come il comportamento del titolare della licenza, un ventisettenne residente in provincia di Bari, ponga concreti dubbi sulla sua affidabilità. Infatti, oltre ad aver protratto l’orario di chiusura della discoteca, violando in tal modo le prescrizioni contenute nella licenza concessagli dal Comune, agevolando in tal modo lo scoppio della rissa che ha pregiudicato l’ordine e la sicurezza pubblica, ha violato il “ Protocollo d’intesa per la sicurezza nei locali di intrattenimento”, sottoscritto lo scorso anno presso la Prefettura, che prevede tra i vari obblighi quello del “rigoroso rispetto degli orari di chiusura” e pone in capo ai titolari un onere di vigilanza al fine di evitare che all’interno dei locali da ballo vengano utilizzate sostanze stupefacenti o psicotrope.