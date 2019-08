Ritarda 5 ore il Siviglia-Bari: passeggera fa terapia per la fecondazione in aeroporto

Il volo sarebbe dovuto partire alle 7.10. La denuncia di Codici Puglia che ha avviato le operazioni per il risarcimento nei confronti della compagnia Ryanair.

Hanno aspettato circa 5 ore prima di poter decollare per Bari. Disavventura per i tanti pugliesi, tra cui una coppia volata in Spagna per sottoporsi a trattamento di procreazione assistita e che questa mattina alle 7.10, dovevano partire da Siviglia per arrivare nel capoluogo pugliese con la compagnia Ryanair: invece hanno dovuto attendere la riparazione di un guasto tecnico.

A denunciare il disagio, l’associazione Codici Puglia. Secondo l’avvocato Stefano Gallotta, i passeggeri sono stati imbarcati di nuovo poco prima delle 12 con arrivo a Bari alle 14,35, invece delle 10.

La coppia salentina che si era recata a Siviglia per sottoporsi al trattamento di procreazione assistita ha rischiato di veder vanificato il sogno di diventare genitori. È stata costretta infatti a fare la prima puntura in aeroporto.

Sono già arrivate le prime richieste di assistenza allo sportello vacanze di Codici (338.4804415) che, in ragione dell’accaduto, ha iniziato a raccogliere le adesioni per l’avvio di un’azione collettiva popolare nei confronti del vettore irlandese, chiedendo Euro 400 a passeggero per indennizzo contrattuale e gli ulteriori importi per spese sostenute e disagi sopportati, che potranno essere quantificati solo alla conclusione di questa odissea.