Salif Keita, la voce d'oro dell'Africa ospite all Notte della Taranta

Sarà Salif Keita l'ospite internazionale del concertone della 22esima edizione della Notte della Taranta, in programma il prossimo 24 agosto a Melpignano.

Salif Keita è stata una figura influente nella modernizzazione della musica del Mali e non solo, prima con la Rail Band e poi con Les Ambassadeurs. Avendo abbandonato giovanissimo, alla fine degli anni Sessanta, la sua nativa Djoliba, il primo villaggio scelto per essere ricostruito dall’Agenzia americana per la tutela dei diritti umani dopo l’indipendenza del Mali, Salif ha girato il mondo, dichiarando “di essersi riparato al sicuro di un alto albero, quello della Conoscenza, Lony, dove le rocce tirate dalle persone cattive non potevano raggiungerlo.”

E 40 anni dopo la sua splendida e intramontabile Mandjou (1978), il re Mida maliano, ha regalato al pubblico altri grandi successi del calibro di: Soro(1987), Amen(1991), Folon (1995), Papa (1998), Moffou (2002), La Différence(2009) e Talé (2012). E anche alcune memorabili collaborazioni, come quelle con Joe Zawinul (maestro concertatore nel 1999 de La Notte della Taranta), Steve Hillage, Jean-Philippe Rykiel, Carlos Santana, Cesaria Evora, Wayne Shorter, Ibrahim Maalouf, Vernon Reid/Living Colour, Philippe Cohen Solal, e ovviamente, Esperanza Spalding. Senza dimenticare le sue numerose hit remixate e rese note al grande pubblico da alcuni dei più grandi Dj del mondo come Funk Mob, Frédéric Galliano, Martin Solveig.