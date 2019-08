Sciopero vigilanza privata, a Lecce adesione al 40% e sit-in davanti alla Prefettura

La mobilitazione indetta da Filcams, Fisascat e Uiltucs nelle giornate dell’1 e 2 agosto. Gli addetti del comparto hanno incrociato le braccia per contestare il mancato rinnovo del contratto di lavoro e le proposte avanzate dalla parte datoriale. I sindacati: “Rinnovo del Ccnl parta dalla sicurezza”.

Buona l’adesione dei lavoratori della vigilanza privata e dei servizi fiduciari allo sciopero nazionale indetto per le giornate dell’1 e 2 agosto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per contestare il mancato rinnovo del Ccnl scaduto il 31 dicembre 2015. In provincia di Lecce, il 40 per cento circa degli addetti del comparto ha incrociato le braccia per l’intero turno di lavoro. Si tratta, lo ricordiamo, di lavoratori che svolgono la propria attività armati e che rischiano quotidianamente la propria vita per garantire la sicurezza e per tutelare gli utenti. Sono circa 800 le guardie giurate interessate alla vertenza solo a Lecce e provincia, oltre a un gran numero di lavoratori del settore.

Nella mattinata di oggi, sindacati e lavoratori hanno protestato sotto la sede della Prefettura a Lecce. I segretari generali provinciali Mirko Moscaggiuri (Filcams Cgil), Carmela Tarantini (Fisascat Cisl) e Antonella Perrone (Uiltucs Uil) sono stati ricevuti dal viceprefetto aggiunto Mauro Papa, al quale hanno consegnato un documento in cui ribadiscono le ragioni dello sciopero.