Sbalzata dallo scooter dopo il terribile scontro: donna finisce in ospedale

Il terribile impatto nella nottata a Gallipoli: tre persone coinvolte, una ferita in maniera grave.

Ancora un altro terribile incidente questa notte, dopo quella avvenuto sulla strada che collega Nardò a Gallipoli: il secondo sinistro si è verificato nel cuore di Gallipoli, dove un’auto, condotta da una turista, si è scontrata con uno scooter, su cui viaggiava una coppia del posto.