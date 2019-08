Ostuni, carenze igienico-sanitarie, stop dei Nas ad un laboratorio di gelateria

I locali erano stati inoltre attivati senza la notifica all’Autorità sanitaria.

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto, a seguito di attività ispettiva effettuata a Ostuni, hanno accertato l’attivazione in un locale seminterrato, di un laboratorio di gelateria con deposito di alimenti. Le strutture non rispettavano i prescritti requisiti e mancavano dell’autorizzazione dell’autorità competente. Pertanto, il Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Brindisi ha ordinato l’immediata chiusura dei locali, all’interno dei quali state riscontrate carenze di natura igienico-sanitaria e strutturale. Nello specifico il locale seminterrato è privo di aerazione diretta e il pavimento e le pareti sono allo stato grezzo e non sono censiti in planimetria. Il valore della struttura ammonta a 750mila euro.