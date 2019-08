Lupiae, piano di risanamento e nuovo amministratore unico, Salvemini: "Scongiurato fallimento"

Il sindaco al fianco del nuovo amministratore unico della partecipata Alfredo Pagliaro.

Sono stati presentati oggi alla presenza dei sindaco Carlo Salvemini i nuovi organi societari di Lupiae Servizi nominati ieri durante l'assemblea dei soci: il consiglio di amministrazione uscente arrivato a naturale scadenza lascia il posto all'amministratore unico Alfredo Pagliaro. Il nuovo collegio sindacale è composto da Mirko Simone (presidente), Dario De Vitis e Paola Martina; revisore legale è stato nominato Giovanni Mario Fiorentino.

“Si chiude un biennio tormentato nella vita della società pubblica comunale- ha commentato io sindaco – che ha imposto una gestione della crisi nel rispetto delle sopravvenute normative quali il Testo unico delle partecipate ed il nuovo Codice degli appalti”.