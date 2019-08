Ripristinata la navetta per Casalabate: "Più controlli a bordo"

Lo stop al servizio era stato deciso a seguito dei gravi atti di vandalismo registrati sui mezzi.

Il servizio navetta da e per Casalabate non verrà sospeso a partire dal 2 agosto . Lo comunicano le amministrazioni di Trepuzzi e Squinzano che in precedenza aveva deciso lo stop a seguito dei fatti violenti verificatisi a bordo dei mezzi.

“Sentita l’azienda di trasporto STP, disposta a rafforzare il personale di controllo a bordo, congiuntamente si è deciso di far proseguire il servizio per non arrecare disagio ai tanti turisti e vacanzieri che hanno programmato le proprie ferie anche in base ai mezzi di trasporto e agli orari pubblicati con largo anticipo. Si rinnova l’invito alle famiglie, agli utenti, ai ragazzi e alle ragazze che usufruiscono del servizio di segnalare i soggetti violenti alle autorità competenti”.