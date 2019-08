Incrocio "Bar Rosso & Nero", iniziati i lavori

Iniziano i lavori della “grande rotatoria” dell'incrocio del "Bar Rosso & Nero". La notizia dall'assessore Marco De Matteis che nei giorni scorsi aveva spiegato “Sara inserita una canalizzazione sull'incrocio -spiega l’assessore- evitando la svolta su viale Gallipoli per i mezzi che provengono da viale dell'Università, consentendo il passaggio solo dei bus urbani (uno ogni 50 minuti).

Abbiamo predisposto il diritto di precedenza per i mezzi che provengono da via Diaz, attuando un'onda verde, viceversa i mezzi provenienti da viale Gallipoli rispetteranno lo stop e successivamente avranno diritto di precedenza che consentirà di non impegnare l'incrocio.