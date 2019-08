Addio al giornalista Nunzio Pacella: suo il racconto del Salento più autentico

Si è spento questa mattina a Maglie. Fu anche speleologo e negli ultimi anni, cronista del buon cibo e della manifestazioni tipiche.

È scomparso, a 72 anni, il giornalista magliese Nunzio Pacella. Ci ha lasciati questa mattina presto, nei giorni che a Maglie sono tradizionalmente dedicati al Mercatino del Gusto. Una manifestazione che amava visceralmente e per la quale, in passato, si era impegnato in prima persona.

Nunzio aveva una mente vulcanica, sempre pronta a conoscere, a fare nuove esperienze e soprattutto dotata di grande acume.

Era stato lui, insieme ai compagni speleologi a scoprire, nel 1970, la Grotta dei Cervi a Badisco e a lottare negli anni per la preservazione e la valorizzazione del sito.

Animato da una curiosità insaziabile, nel corso degli anni, aveva raccontato il Salento prima dalle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno poi da quelle di Salento in tasca, passando anche per Belpaese.

Fu un precursore del food e dell'enogastronomia, cultura che ha fatto la fortuna del Salento in tempi recenti, ma che Nunzio scoprì prima che gli stessi salentini si rendessero conto del tesoro che avevano tra le mani. Girava per le masserie, per fondi agricoli remoti per immortalare le produzioni tipiche e conservarle nel suo archivio fotografico a cui teneva tantissimo. Gli piaceva parlare con gli agricoltori, gli allevatori, i cuochi, gli imprenditori, con chi insomma si impegnava nel preservare la genuinità delle coltivazioni, degli allevamenti, contro il cibo omologato della società di massa.



E per questo era amato da tutti: in ogni angolo del territorio non c'era persona che non lo conoscesse e lo apprezzasse. Anche se non aveva un carattere mansueto.

Al contrario, non conosceva mezze misure. Si inalberava facilmente, scriveva mail di fuoco, rispondeva al telefono con grande passione, ma sempre con l'idea di far prevalere un senso di giustizia nelle cose, anche piccole, di ogni giorno.

Nunzio era così, vero, sincero e dal grande cuore.

I funerali saranno domani alle 16 nella Chiesa dell'Immacolata di Maglie.