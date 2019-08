Da operatore museale e radiotelevisivo a cantante: nuovi corsi gratuiti di formazione

"ISPA – Centro Servizi Formativi" e "Arnia Servizi" con sede a Poggiardo(LE), comunicano che sono aperte le iscrizioni per i seguenti percorsi formativi gratuiti:



- “Operatore per la Gestione di Qualità del Vigneto” sede corso Ruffano, ore 900;

- “Operatore Elettrico, Elettronico e Radiotelevisivo” sede corso Maglie, ore 900;

- “Operatore Museale” sede Calimera, ore 900;

- “Cantante Tecnico della Interpretazione Vocale” sede Lecce, ore 600.







I corsi sono rivolti a giovani di età inferiore a 35 anni, disoccupati e residenti o domiciliati nella Regione Puglia.



Tutti i percorsi formativi prevedono attività di teoria, pratica, laboratorio e visite guidate, oltre esperienze di stage in regione, fuori regione/estero.



Per informazioni e modalità di iscrizione:



tel. 0836.909400 – 0832.398632 E-mail:

didattica@arniaservizi.com

sito web www.arniaservizi.it



tel. 0836.904281 – 0836.901858 E-mail:

didattica@ispaformazione.com