Perde il controllo dello scooter e si schianta contro il guardrail: 24enne in codice rosso

Pauroso incidente questa notte sulla Nardò-Gallipoli.



Sbanda con lo scooter e si schianta contro il guardrail. Pauroso incidente poco prima di mezzanotte: un 24enne di Nardò stava percorrendo la provinciale in direzione Gallipoli quando ha perso il controllo delle due ruote finendo la sua corsa con un violento impatto contro il guardrail. Immediato l'intervento delle ambulanze del 118 che hanno trasportato il giovane in ospedale in codice rosso. Fortunatamente il ragazzo non è in pericolo di vita.