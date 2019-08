Caldo africano sul Salento, attesi 37 gradi. Da domani calo termico

Come ampiamente previsto, la giornata di oggi è la più calda della settimana. L'ondata di caldo africano che ha caratterizzato gli ultimi giorni è arrivata al suo apice. Nel Salento si prevedono picchi di 37/38 gradi, mentre sul Tavoliere le temperature potrebbero toccare i 40 gradi. Ma già da domani il termometro si abbasserà in maniera evidente, lasciando spazio a temperature più fresche per il periodo, complice l'arrivo di venti dal Nord.