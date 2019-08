Gazebo promozionale sequestrato ad Otranto: nessuna autorizzazione dalla Soprintendenza

Indagini in corso da parte dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari per individuare i responsabili.

Sequestrata una struttura mobile in laminato e vetro di circa 65 mq installata vicino alla Porta Alfonsina, in pieno centro storico a Otranto. Ad intervenire i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari, in collaborazione con i militari della Stazione di Otranto, nel corso di un servizio predisposto per la tutela delle aree monumentali e paesaggistiche della città idruntina. È stato eseguito uno specifico decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

Il manufatto, posizionato per un’iniziativa promozionale, era stato sistemato in una zona che, secondo la normativa, è considerata bene culturale e, pertanto, aveva bisogno di una preventiva autorizzazione all’installazione rilasciata dalla Soprintendenza.