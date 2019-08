Festa di Sant'Oronzo, tornano Park&Ride a 2 euro, navette e parcheggi gratuiti

La Giunta ha approvato la delibera con le linee guida per il piano traffico di agosto e festività.



Riparte la programmazione del Comune in tema di parcheggi in occasione del mese di agosto e in particolare della festa di sant'Oronzo. La formula approvata nel corso della riunione di Giunta di ieri a Palazzo Carafa è quella del “park & ride”: dal 1° al 31 di agosto, una navetta SGM collegherà il parcheggio di interscambio del Foro Boario con il centro cittadino; la navetta, che sarà attiva tutti i giorni feriali e festivi, dalle 18 all’01 con una frequenza di 15 minuti, seguirà il percorso da Foro Boario, Viale De Pietro, Via XXV Luglio, Via Costa, Via Garibaldi, Viale De Pietro e poi di nuovo Foro Boario.

Per usufruire del servizio, oltre ai normali titoli di viaggio, è possibile acquistare presso i parcometri installati nel parcheggio di interscambio del Foro Boario (zona viola) il biglietto giornaliero sosta + trasporto al prezzo di 2 euro: il ticket consente la sosta della propria vettura, per tutto il giorno, nel parcheggio di scambio del Foro Boario e il trasporto con il servizio navetta per tutti i passeggeri della vettura. Il ticket può essere anche utilizzato, come già previsto, sulla linea 29 (Foro Boario Centro-Stazione) e 30 (Circolare P. Napoli – Stazione): si procederà alla riorganizzazione della linea 29 che avrà una frequenza di 30 minuti tutto il giorno anziché di 20 minuti dalle 7:00 alle 14:00 e 40 minuti dalle 14.00 alle 21:00.