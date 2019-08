Pagliaro amministratore di Lupiae, opposizione scrive al Prefetto di Lecce

I consiglieri di opposizione insorgono davanti alla nomina del medico e chiedono l’intervento del Prefetto.

La nomina di Alfredo Pagliaro a nuovo amministratore unico di Lupiae Servizi fa discutere: per questo, i gruppi di opposizione del centrodestra a Lecce, attraverso i propri consiglieri comunali, ha scritto al prefetto di Lecce, ritenendo illegittimo l’atto di nomina.

I consiglieri tirano in ballo l’interpretazione del decreto numero 39 del 2013, relativo alle disposizioni per gli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, che “prevede espressamente il divieto a coloro che nei due anni precedenti abbiano fatto parte di un consiglio comunale con popolazione superiore a 15mila abitanti di conferire incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico”.