Denuncia shock di turista 16enne: "Abusata in spiaggia da due coetanei"

Una giovane turista ha lamentato abusi in un lido della costa brindisini ad opera di due minori in via di identificazione.

“Abusata in spiaggia da due coetanei”: è questa la denuncia shock raccolta dai carabinieri di San Vito dei Normanni da parte di una turista sedicenne, che sarebbe stato oggetto di approcci sessuali non consenzienti in un lido della costa brindisina da parte di due minorenni in via di identificazione.

La ragazza, originaria del nord Italia, avrebbe riferito che, a seguito di una festa in spiaggia, avvenuta questa notte, due minori avrebbero tentato un approccio sessuale contro la sua volontà, incorniciando la circostanza in un ulteriore, probabile, abuso di alcool da parte dei due.