Torna l'alga tossica nel Salento: allarme rosso a Porto Badisco

A lanciare l'allarme Arpa Puglia: allerta anche a Torre Colimena e nel barese. L'alga tossica può provocare riniti, bronchiti, febbre e congiuntiviti.



Torna l'allerta per l'alga tossica nel Salento. A lanciare l'allarme Arpa Puglia, da giugno a settembre ha attivo il monitoraggio Ostreopsis, allo scopo di verificare, in alcuni tratti costieri destinati alla balneazione, la presenza quali-quantitativa della microalga.

Bollino rosso a Porto Badisco dove negli ultimi quindici giorni di luglio la presenza dell'alga tossica è passata da modesta a molto abbondante, con quasi 2 milioni di cellule per litro di acqua sul fondo. Allerta anche a Torre Colimena, dove la presenza risulta abbondante, e a Lido Trullo, in provincia di Bari, dove la microalga eè motlo abbondante.



L'alga tossica vive solitamente su alghe pluricellulari (macroalghe) e su fondali rocciosi, predilige acque calme, calde e bene illuminate. È una specie tipica dei mari tropicali, probabilmente arrivata accidentalmente nei mari pugliesi per mezzo delle acque di zavorra delle navi, proliferata poi grazie a fattori ambientali come le alte temperature e il mare calmo.



Nella specie Ostreopsis è stata individuata la tossina Palitossina simile, che oltre a produrre sofferenza e morie in alcuni organismi marini come le stelle di mare, i ricci, granchi e molluschi, potrebbe arrecare danni e malesseri transitori nei bagnanti, come riniti, faringiti, laringiti, bronchiti, febbre, dermatiti, congiuntiviti.

Massima attenzione va prestata soprattutto dopo le mareggiate che favoriscono la formazione di aerosol marino, che può diffondere la tossina nell’aria.