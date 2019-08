Tiromancino a Lecce: ospite a sorpresa Giuliano Sangiorgi

Appuntamento questa sera a partire dalle 21 presso il Parco di Belloluogo.

Grande sorpresa per tutti gli amanti della musica d’autore italiana e per i fan dei Negramaro: questa sera, ospite d'onore del “Fino a qui tour” dei Tiromancino sarà il cantante salentino Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Uno spettacolo denso di emozioni, quello previsto per questa sera, e che saprà coinvolgere davvero tutti.



L'annucnia è arrivato ieri via social. "Lo abbiamo tenuto segreto fino all'ultimo ma i segreti spesso sono fatti per essere rivelati... - così ha scritto Federico Zampaglione - domani nella splendida cornice di Parco Belloluogo di Lecce si unirà a noi e a E nsamble simphony orchestra il grandissimo Giuliano Sangiorgi per dare vita ad un momento che mi sento di garantirvi, sarà da brivido. Giuliano sa toccare corde molto profonde e vibrerà tra un violino ed una viola.

Non vedo l' ora di condividere con voi questa magia. A domani "





I due frontman si esibiranno "liberi insieme": non potrà mancare infatti il grande successo "Liberi", scritto e interpretato a 4 mani.



Start ore 21 fino a mezzanotte