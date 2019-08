ArcelorMittal: "Governo lavora al ripristino dell'immunità su ex Ilva". La replica: "Falso"

Durante la conference call sui conti il direttore finanziario della multinazionale ha chiarito che il governo starebbe lavorando al ripristino dell’immunità. Il Mise, però, smentisce.

Ex Ilva, il tema dell’immunità al centro della polemica tra AncelorMittal e governo. La multinazionale, infatti, afferma, secondo quanto riportato dalle agenzie, di aver ricevuto rassicurazioni dal governo italiano in tal senso: durante la conference call sui conti, infatti, il direttore finanziario Aditya Mittal ha affermato riferendosi al governo, che “è stato molto costruttivo con noi e sta lavorando a una nuova legge che ripristini l'immunità".

Fonti del Ministero dello Sviluppo Economico smentiscono "categoricamente che vi sia allo studio un provvedimento per ripristinare l'immunità per l'ex Ilva di Taranto".