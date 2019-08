Agosto al via con la fiammata africana: afa alle stelle e mari bollenti

Come annunciato nei giorni scorsi, agosto esordisce con una nuova seppur veloce "fiammata africana": le temperature saranno quindi in aumento, soprattutto con riferimento alla costa ionica dove, per effetto delle vivaci correnti settentrionali, i termometri raggiungeranno picchi compresi tra 36° e 37°. Temperature più contenute ma clima decisamente più afoso, invece, lungo la costa adriatica.

Salgono ovviamente anche le temperature dei mari: anche qui, sarà decisamente più caldo lo Ionio, soprattutto da Gallipoli sino all'Arco ionico tarantino, con un picco nel pomeriggio di oggi di circa 27.6° nel tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Punta Prosciutto e Campomarino.

Decisamente più fresco lo Ionio meridionale e, in generale, tutto l'Adriatico, in particolare tra San Foca e Frigole, dove la temperature superficiale del mare supererà di poco i 26°.



Supermeteo