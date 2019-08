Piano coste Lecce, l'idea del dibattito pubblico piace al Sib

Il sindacato italiano balneari di Confcommercio apprezza lo sforzo dell’amministrazione leccese di aprirsi a un dibattito pubblico.

“Non può che essere apprezzato lo sforzo dell’amministrazione leccese di aprirsi ad un dibattito pubblico prima della redazione di uno strumento urbanistico così importante per la città, come il Piano comunale delle coste”. Il Sib - sindacato italiano balneari di Confcommercio-, con il suo presidente leccese, Alfredo Prete, plaude alla presentazione del programma che prevede quattro importanti giornate di discussione previste per settembre.

“Anche nella scelta del periodo dedicato al confronto su questa questione - prosegue Prete - l’Amministrazione Salvemini ha dimostrato attenzione e sensibilità verso le esigenze degli operatori turistici e in particolare balneari che, com’è noto, difficilmente avrebbero potuto fornire il benché minimo contributo ad un tema, che pure li riguarda in prima persona, se discusso in piena stagione e con gli stabilimenti aperti”.