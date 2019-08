Ombrelloni segnaposto piazzati all'alba: bagnanti "fantasma" a Porto Cesareo

Una sfilza di ombrelloni piantati e bagnanti "fantasma" a prendere il primo sole del mattino. È quanto accaduto questa mattina a Porto Cesareo in località "Scalo di Furno": alle 9,30 decine e decine di ombrelloni e sdraio erano già piazzati in spiaggia per "prenotare" un posto in prima fila, prima che il bagnasciuga venga affollato.

Un malcostume che "non passa mai di moda" e che ogni anno con l'arrivo dell'alta stagione si ripete sulle spiagge del Salento: un atto di inciviltà che non solo denota mancanza di rispetto nei confronti degli altri cittadini ma che tra l'altro integra il reato di occupazione illegale di aree demaniali previsto previsto dal Codice della navigazione.