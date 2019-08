Reina Soisbault Cup a Maglie, Italia in semifinale contro la Gran Bretagna

Nell’altra semifinale, la squadra spagnola affronterà l'Ungheria.

Al termine della prima giornata della Reina Soisbault Cup, in svolgimento presso il Circolo Tennis Maglie, sarà la nazionale femminile Under 18 della Gran Bretagna l'avversaria per le nostre azzurrine. Le inglesi hanno superato il Portogallo per 3 a 0.

La squadra spagnola invece affronterà l'Ungheria che ha superato la Croazia per 2 a 1.

Contemporaneamente alle semifinali la Croazia e il Portogallo si affronteranno per definire la quinta e la sesta posizione nel tabellone.

Gli incontri si svolgeranno con il seguente orario: Spagna -Ungheria, ore 15, campo 1; Italia – Gran Bretagna, ore 15, campo 2; Croazia – Portogallo, ore 15, campo 3.