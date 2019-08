Ladri maldestri a Casarano: provano tre colpi in poche ore ma li falliscono tutti

Tre colpi tentati in poche ore ma con lo stesso esito fallimentare.

Tre colpi in poche ore ma tutto con un esito fallimentare: hanno tentato senza fortuna tre furti in poco tempo i ladri maldestri, entrati in azione, nelle scorse ore a Casarano. Presi di mira nelle loro scorribande una farmacia, uno studio radiologico e un supermercato.

Nel primo caso, dopo aver rotto il vetro di uno degli accessi, i malviventi sono stati messi in fuga dall’allarme e dall’arrivo dei vigilanti. Nel secondo caso, sempre dopo aver danneggiato una porta scorrevole per introdursi nello studio, sono stati rimessi in fuga dall’allarme e dall’arrivo delle guardie giurate ha scongiurato il colpo.