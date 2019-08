Pagliaro amministratore di Lupiae, Congedo: "Cambiamento sbandierato è rimandato"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia attacca la scelta del nuovo amministratore unico della Lupiae Servizi, che deve però essere ancora formalizzata.

La nomina di Alfredo Pagliaro come amministratore unico di Lupiae Servizi (non ancora formalizzata) fa storcere il naso al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Erio Congedo, che parla di “normalizzazione” degli aneliti innovativi del potere con riferimento alle scelte del governo Salvemini.

“Tutto cambia – afferma - perché nulla cambi. E la nomina del nuovo amministratore unico della Lupiae Servizi non fa certo eccezione. Nulla da dire sulla persona designata, Alfredo Pagliaro - di cui conosco le qualità personali, professionali e politiche - ma destano molte perplessità le modalità scelte, principalmente per due motivi”.

“Il primo – prosegue - riguarda le battaglie fatte, all’epoca, dal fronte dell’opposizione dal centrosinistra e dallo stesso Salvemini per chiedere che venissero privilegiate le competenze specifiche, in luogo delle ragioni strettamente politiche. Con tutto il rispetto e la stima per Pagliaro, non riesco a capire come un medico di base possa essere considerato ‘competente’, secondo i canoni a suo tempo invocati, a guidare una società di servizi come la Lupiae. Una società con 260 dipendenti su cui, oltretutto, già incombe la spada di Damocle della procedura di concordato preventivo”.