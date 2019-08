Lecce Pizza Village, il Salento incontra Napoli: ieri l'inaugurazione

Pizza doc (anche gluten free) e musica live con l’Havana trio nel menu della seconda serata. Marco Paladini del Gruppo Maestri Pizzaioli gourmet salentini: “Novità la presenza di cinque pizzerie del territorio, la nostra missione è promuovere la pizza salentina di qualità in un palcoscenico così importante”.

L’odore inconfondibile della buona pizza che cuoce nel forno a legna inebria fino a domenica prossima (4 agosto) la centralissima piazza Mazzini a Lecce. Pizza salentina o napoletana, la scelta è ardua, ma la qualità è sempre garantita al “Lecce Pizza Village”, rassegna gastronomica organizzata per il quinto anno dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, con il patrocinio del Comune di Lecce e di Confcommercio Lecce e con l’attiva collaborazione del gruppo Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio e del Master Pizza & Street Food Vesuviano.

Innegabile, e oggi consolidato, il potere di attrazione che l’evento riesce ad esercitare, convogliando nel cuore del capoluogo salentino fiumi di giovani, famiglie, turisti e amanti della pizza di tutte le età. Ogni sera, oltre 40 maestri salentini e napoletani si alternano dietro dieci forni a legna per preparare la migliore pizza “margherita” e “marinara”, mentre una postazione è interamente dedicata a pizza e birra senza glutine. «Novità di questa edizione è la presenza di cinque pizzerie locali (Paladini e Vicé di Lecce, poi Titanic di Surbo, Lo Sfizio di Leverano e Pipa Bar di Muro Leccese) e di una postazione gestita dal maestro Marco Fuso, un’eccellenza leccese di fama internazionale, tutto per promuovere la nostra pizza salentina di qualità in questo importante palcoscenico che ci offre l’agenzia Eventi con Pizza Village», spiega Marco Paladini, del gruppo Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Lecce. «Altri quattro forni – prosegue - sono invece gestiti dal gruppo storico del Master Pizza & Street Food Vesuviano guidati da Luigi Pirozzi e una postazione è dedicata alle pizze senza glutine, per le quali utilizzeremo le basi di Pizza Mi, impasti realizzati con acqua marina, senza addensanti e gomme, quindi ancora più genuini. Nei forni classici, invece, utilizzeremo farina di grano tenero Polselli, altamente digeribile e ricca di fibre e germe di grano, fior di latte del caseificio Deliziosa (Noci) e polpa di pomodoro fine cento per cento italiano. Qualità e gusto sono assicurati – conclude – e come sempre vi aspettiamo numerosi».

Accanto al gusto, anche musica e divertimento sono garantiti grazie all’animazione (giochi, dediche, messaggi e interviste) a cura di Alessia Cuppone (Radionorba) e Roberto Del Sole (Radio Orizzonte Activity) e ai concerti gratuiti. Giovedì 1 agosto, alle 22, da non perdere il live dell’Havana Trio: Davide Sergi (voce, chitarra e fiati), Giordano Profico (batteria) e il maestro Giovanni Marzo (tastiere) proporranno un repertorio che ripercorre 40 anni di cantautorato italiano attraverso musiche, aneddoti e racconti.