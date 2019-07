Lettini e ombrelloni abusivi a Torre Lapillo: 48enne denunciato di nuovo dopo 10 giorni

I militari della Guardia costiera sono ritornati vicino al "Lido Le Canne", trovando occupati quasi 400 metri quadri di litorale libero.

Sono 370 i metri quadri di spiaggia restituiti alla comunità a Torre Lapillo. I militari della Guardia Costiera di Torre Cesarea insieme ai colleghi della stazione carabinieri e al personale della Polizia Locale del Comune di Porto Cesareo hanno operato questa mattina un sequestro di ombrelloni e lettini abusivamente occupanti il tratto di spiaggia vicino alla struttura denominata Lido Le Canne in località Torre Lapillo. Nello specifico 42 ombrelloni, 108 lettini di colore giallo/blu recanti la scritta “Lido Le Canne” e 56 supporti di colore giallo abusivamente collocati sul tratto di spiaggia, sottraendolo all’uso pubblico uso. L’autore del reato, P.A. 48enne copertinese, è stato nuovamente denunciato all’autorità giudiziaria, visto che lo scorso 21 luglio era stato scoperto nuovamente a posizionare attrezzature non autorizzate sulla stessa spiaggia: in quel caso erano stati trovati 27 ombrelloni e 54 lettini.