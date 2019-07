Vigilessa offesa in Val di Fassa perché pugliese: imprenditore dovrà risarcire 10mila euro

Il diverbio era scattato a causa di una multa: l’automobilista avrebbe apostrofato l’agente in ladino accusandola di togliere il lavoro alle persone del posto.

Dovrà pagare 10mila euro di risarcimento e scontare tre mesi di reclusione per aver insultato una vigilessa pugliese in servizio in Trentino perché non originaria del posto. È accaduto in Val di Fassa nel 2017, ma la sentenza è arrivata ora.

A causare il diverbio, una multa per parcheggio sbagliato: il proprietario dell’auto, arrivato poco dopo, non avrebbe voluto mostrare i documenti. Il tono della conversazione sarebbe trasceso in breve, tanto da spingere l’uomo a rivolgersi alla vigilessa in ladino accusandola di non parlare la lingua del posto e di fare un lavoro che invece avrebbe dovuto essere assegnato a persone originarie della valle. La vigilessa non ha replicato, mantenendo la calma, vista l’età e lo stato di agitazione dell’uomo.

A quel punto, l’imprenditore si era allontanato a bordo del veicolo senza pagare le sanzioni.