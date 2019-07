Mezzo soprano giapponese arrestata per stalking, perseguitava maestro d’orchestra

La donna si è avvicinata al direttore durante il “Festival delle Valle d’Itria” a Martina Franca, venendo fermata subito dai carabinieri.

È stata arrestata la mezzo soprano giapponese che da anni perseguita il maestro Sesto Quatrini. La 29enne, una studentessa domiciliata a Milano, nella tarda serata di ieri è stata sorpresa dai carabinieri di Martina Franca mentre tentava di avvicinarsi al maestro Quatrini impegnato nel “Festival della Valle d’Itria” a Martina Franca, in violazione della misura cautelare a cui era sottoposta, emesso dal Tribunale di Piacenza in seguito alle continue condotte persecutorie avvenute nei mesi scorsi, consistite in aggressioni fisiche, verbali e in minacce.

Quatrini, esasperato dall’ennesimo atto di stalking, ha avvisato i Carabinieri che su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno proceduto all’arresto della donna, accompagnandola presso una comunità terapeutica del capoluogo Jonico in regime degli arresti domiciliari.

Il direttore d’orchestra aveva spiegato questa situazione in un post su Facebook. “Sono vittima di una stalker molto pericolosa! Una donna, cantante lirica, che si nasconde dietro falsi profili dal nome di “Mi Kako” o “Mika Ko”.

Si tratta di una donna giapponese, ospite del nostro Paese, che da ben 8 mesi mi perseguita seguendomi ovunque io diriga in Italia o all'estero (Venezia, Las Palmas, Piacenza, Tokyo, etc..) minacciandomi con parole impronunciabili e gesti gravissimi che hanno portato un Giudice della Procura della Repubblica di Piacenza ad emettere una misura restrittiva nei confronti della stessa a tutela mia e dei miei Congiunti per reato di stalking, molestie ed atti persecutori.

C'è dell'altro, la signora è stata arrestata dalla polizia di Viterbo nel mio paese di origine, Ronciglione, dove osservava i movimenti della mia famiglia e si armava con delle forbici verosimilmente per colpirci.

È stata processata per direttissima e poi liberata (sic!)