Messuti riabbraccia Forza Italia: "Ritorno dove il cuore è sempre stato"

L’ex assessore e vicesindaco leccese torna nel partito berlusconiano: a Roma, in una conferenza, ha motivato la scelta.



Una scelta di cuore o meglio “un ritorno dove il cuore è sempre stato”: ha spiegato così Gaetano Messuti, l’ex vicesindaco e assessore leccese della giunta Perrone, il proprio rientro in Forza Italia.

Questa mattina, nella sede centrale del partito berlusconiano, a Roma, è arrivata la presentazione ufficiale dello stesso Messuti alla presenza del coordinatore regionale pugliese Mauro D’Attis e di Antonio Tajani.

“Essere qui nella sede centrale di Forza Italia, per me oggi non è un passo nuovo – ha affermato -, ma semplicemente un ritorno dove il cuore è sempre stato. Forza Italia oggi più di ieri è l’unico partito nel quale si possono ritrovare le persone moderate con grandi valori identitari e nazionali”.

“In Puglia – ha proseguito - la situazione politica è molto complicata: la fiducia nei partiti è stata lacerata dagli ultimi anni di populismo ed il corpo di grazia lo sta dando la violenza ideologica e verbale che la Lega ci costringe a subire. Con il mio movimento Civico, Sentire Civico, ho studiato una terra che conosco bene ed ho fatto in modo di approfondire i vuoti formatisi e da dover colmare. I movimenti civici possono tanto, raccolgono identità e prospettive libere ma hanno bisogno di una struttura organica e partitica a cui guardare e quella struttura può essere solo un partito come Forza Italia”.

“Ho le idee chiare sul da farsi – ha precisato -, so cosa i cittadini chiedono nella speranza di ricevere risposte e con il senatore Mallegni, responsabile nazionale delle liste civiche, allineeremo i percorsi solo ed unicamente per ridonare ai cittadini non un sogno ma una chiara e concreta prospettiva. Questo deve fare la politica, questo deve fare Forza Italia, prendere per mano i delusi e partendo da loro ricostruire il nostro paese”.