Vigilanza privata, due giornate di sciopero e sit-in anche a Lecce

Mobilitazione indetta da Filcams, Fisascat e Uiltucs nelle giornate dell’1 e 2 agosto. Sciopero della vigilanza privata con sit-in davanti alla sede della prefettura di Lecce.

Si fermano per due giorni anche a Lecce i lavoratori della vigilanza privata che attendono da 42 mesi il rinnovo del contratto di lavoro. I sindacati provinciali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil confermano l’adesione degli addetti del comparto allo sciopero nazionale proclamato nelle giornate dell’1 e 2 agosto per l’intero turno lavorativo. Venerdì 2 agosto si terrà anche un sit-in davanti alla sede della Prefettura a Lecce, a partire dalle ore 9.30.

I dipendenti degli istituti e delle imprese di vigilanza privata e dei servizi fiduciari lamentano il mancato rinnovo del Ccnl scaduto il 31 dicembre 2015 e che in tutta Italia interessa 70mila addetti del comparto. In provincia di Lecce, sono circa 800 le guardie giurate interessate alla vertenza, oltre a un gran numero di lavoratori del settore. Si tratta, lo ricordiamo, di lavoratori che svolgono la propria attività armati e che rischiano quotidianamente la propria vita per garantire la sicurezza e per tutelare gli utenti.

«Il confronto che si è sviluppato fra le parti in questi lunghi mesi è stato segnato dalla chiara volontà delle associazioni datoriali di destrutturare l'attuale contratto collettivo e di compromettere l’intero sistema di diritti e di tutela del lavoro», dichiarano i segretari generali provinciali Mirko Moscaggiuri (Filcams), Carmela Tarantini (Fisascat) e Antonella Perrone (Uiltucs). «Le richieste avanzate dalle associazioni al tavolo negoziale sono irricevibili – spiegano - in quanto esclusivamente finalizzate da una parte a ridurre il costo del lavoro attraverso il contenimento degli aumenti contrattuali (solo 40 euro a valere per il prossimo triennio e nessuna una tantum a copertura del periodo pregresso) e la revisione del trattamento economico per la carenza e il periodo di comporto in caso di malattia. Come se non bastasse, vogliono aumentare il potere discrezionale delle aziende in materia di organizzazione del lavoro, attraverso l’introduzione di un nuovo sistema di distribuzione dell’orario di lavoro (con la facoltà per il datore di lavoro di spalmare la prestazione quotidiana in un arco orario di 13 ore giornaliere e con periodo di superamento dell’orario settimanale nel corso dell’anno), l’aumento delle percentuali di lavoro discontinuo (somministrazione e tempo determinato) e l’introduzione del lavoro intermittente in servizi particolari quali i servizi svolti per mansioni delle guardie particolari giurate».

Tutte proposte che i sindacati respingono con fermezza, ribadendo che «vi è sempre stata la volontà propositiva di giungere ad un rinnovo contrattuale che tenesse conto delle necessità di tutte le parti in causa, concretizzata da una parte con la disponibilità a ricercare soluzioni specifiche ai singoli problemi, dall’altra con la proposta di demandare alla contrattazione di secondo livello e al confronto territoriale tutta la materia inerente l’organizzazione del lavoro».

La medesima volontà di giungere ad una soluzione, tuttavia, «non traspare da parte delle associazioni datoriali – sottolineano i sindacati - che da un lato lamentano il mancato accoglimento delle richieste delle aziende da parte delle organizzazioni sindacali e, dall’altro, hanno più volte ammesso di non avere una linea comune su varie problematiche, hanno disdettato ripetutamente date inserite nel calendario di incontri e per ultimo hanno rinviato alla seconda metà di settembre la ripresa del negoziato adducendo come motivazione la necessità di una fase di riflessione interna».