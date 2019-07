Scorrano, due giorni di festa per la Madonna della Luce e San Rocco

Torna una festa che fin dagli anni ’70 ha rappresentato un momento fisso per la comunità locale: appuntamento il 20 e il 21 agosto.

Scorrano si colora a festa in onore della Madonna della Luce e di San Rocco: tornano, infatti, grazie all’impegno dell’omonimo comitato, i festeggiamenti che hanno rappresentato sin dagli anni Settanta un appuntamento fisso per la comunità locale.

Appuntamento fissato per il 20 e 21 agosto, in una due giorni che presenta un ricco programma civile e religioso. Non mancheranno le classiche “parazioni”, che rappresentano una delle eccellenze del luogo e che hanno portato Scorrano ad essere riconosciuto come la “capitale mondiale delle luminarie”.

Ad addobbare artisticamente Via Lecce Leuca, Largo Madonna della Luce e piazza Vittorio Emanuele ci penserà la ditta De Cagna Luminarie.

Tra fede e tradizione, il programma si svilupperà con numerosi momenti di svago, eventi teatrali, musica e divertentismo. Si parte Il 19 agosto, alle 21 in Largo Madonna della Luce, col Piccolo Teatro Scorranese che presenterà la commedia brillante in due atti “Arturino” di Angelo Rojo Mirisciotti, con la regia di Fernando De Luca.

Il 20 agosto, alle 19, la traslazione delle statue di San Rocco e della Madonna della Luce nella chiesa madre per la santa messa, animata dal coro dell’Azione Cattolica. Al termine della funzione, i simulacri saranno riportati nella cappella. Alle 22 si svolgerà lo spettacolo musicale del gruppo “Orchestra Bailando” in Largo Cappella Madonna della Luce.

Il 21 agosto si celebrerà la santissima messa sul piazzale della cappella della Madonna della Luce, presieduta dal parroco don Massimo De Donno, allietata dai canti della Schola Cantorum Francescana.

Alle 21, in Piazza Vittorio Emanuele, si svolgerà lo spettacolo a cura di Cesare dell’Anna: “GirodiBanda”, originale gruppo che segue l’intento di attualizzare la musica popolare intesa in senso stretto, passando dalle marce sinfoniche classiche del repertorio bandistico alla musica tradizionale salentina, fino ad arrivare a quella folk popolare e a quella balkan-jazz con arrangiamento per organico bandistico. L’organico è composto da una banda pugliese e dal gruppo Opa Cupa, che da ormai quasi vent’anni lavora sulla commistione tra la tradizione musicale delle bande da giro e le ritmiche e melodie delle fanfare dei Balcani. La formazione di oltre 30 artisti viene completata dalla presenza di giocolieri e artisti di strada che rendono unica, colorata e stravagante la parata itinerante e l’intero show.