Presidenza Lupiae, Ciccardi: “Preferire chi conosce le dinamiche aziendali”

Sul dibattito per la presidenza della Lupiae servizi interviene Antonio Ciccardi, responsabile del coordinamento dei servizi cimiteriali della partecipata.

“È assai improbabile -spiega Ciccardi- che Lupiae Servizi possa mai essere neutrale, sia in campagna elettorale che fuori da scelte politiche e mente sapendo di mentire chi afferma il contrario. Di fatto l’eventuale e probabile prossima scelta del nuovo Presidente della Lupiae Servizi, non fa altro che evidenziare come le decisioni politiche appunto, abbiano una ricaduta, positiva o negativa, questo poi si vedrà, sulla società partecipata”.

Ciccardi sottolinea come nell’avviso pubblico dello scorso 21 giugno, per la nomina dell’Amministratore unico della società in house del Comune di Lecce Lupiae Servizi S.p.A., tra i requisiti generali si richiedeva che il rappresentante del Comune nella società partecipata, avrebbe dovuto possedere una competenza tecnica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica e che sarebbe stato scelto considerando le qualità e competenze professionali emergenti da studi compiuti o da funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche e private, o per uffici pubblici ricoperti, fermo poi riportare anche che “La scelta sarà effettuata dal Sindaco, al verificarsi dei presupposti di legge, previa istruttoria da parte dei competenti uffici comunali improntata alla verifica dei requisiti richiesti dall’avviso, tenendo altresì presente il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia”.

“La mia -spiega- non vuole assolutamente essere un’osservazione a contrasto da quello che opterà l’amministrazione, così come già il 12 Giugno in una mia precedente comunicazione avevo evidenziato, sicuramente il nuovo presidente, prossimo alla nomina, avrà come unico obiettivo il bene dell’azienda.