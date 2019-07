Premio Maglio, ad Alezio la settima edizione: vince Marco Brando

La cerimonia per l’VIII edizione venerdì 2 agosto ad Alezio. Il premio alla carriera va ad Angela Buttiglione.

L’ottava edizione del Premio “Antonio Maglio” 2019 è stata vinta dal giornalista Marco Brando con un’inchiesta sull’Europa “Meno male che siamo uniti. Dieci buone ragioni per non correre liberi e selvaggi”, pubblicata sul mensile “Millennium” nel dicembre 2018. Seconde ex aequo la giornalista e fotografa freelance galatinese Ilaria Romano, con il reportage sugli immigrati “Dentro e fuori dai ghetti, la vita dei braccianti della Capitanata” pubblicato sulla testata on line “Open Migration” il 30 ottobre 2018, e la giornalista savese Lucia J. Iaia, con l’inchiesta sull’invaso incompiuto del Salento “Il Pappadai dello scandalo. Già spesi 250 milioni di euro per un’opera inutilizzabile” pubblicata sul “Nuovo Quotidiano di Puglia” il 17 giugno 2019. Assegnati anche il premio alla carriera e i riconoscimenti speciali.

Il Premio alla Carriera sarà assegnato alla giornalista gallipolina Angela Buttiglione, uno dei volti storici e più popolari dell’informazione Rai dal 1969 al 2009. Ha condotto il Tg1, per poi ricoprire diverse cariche all’interno della televisione pubblica dal 1994 al 2009. Laureata in Letteratura italiana a Torino è stata assunta in Rai con un concorso entrando nella redazione del Telegiornale, seconda donna in Italia, dopo Bianca Maria Piccinino. Ha condotto il Tg1 per venticinque anni, fino al 1994. In quell’anno, ha lasciato la redazione giornalistica per occuparsi dei programmi Rai per l’estero e ha presentato la rubrica “A grandi cifre”, trasmissione in sette puntate dedicata al mondo dell’economia andata in onda su Rai1. Negli anni Ottanta e Novanta ha anche condotto programmi trasmessi da Radio Rai. Nel 1996 le è stata affidata la direzione di Rai Parlamento e nel 2002 è stata chiamata alla direzione del Tgr. È stata Direttrice generale di Rai Corporation.

Riconoscimenti speciali al “Nuovo Quotidiano di Puglia” (ritirerà la Targa il direttore Claudio Scamardella), giornale leader e voce attenta ad alimentare e sostenere le aspettative socio-economiche e culturali del Grande Salento, che lo scorso 6 giugno ha tagliato il traguardo dei primi 40 anni di vita e all’emittente “Telerama” (ritirerà la Targa il presidente Paolo Pagliaro) per i suoi 30 anni di attività al servizio dell’informazione locale e della crescita dei territori salentini.

Per la sezione “Comunicare il Salento”, Targhe speciali a due Eccellenze che con la loro attività e i loro successi promuovono la conoscenza della nostra Terra a livello nazionale e internazionale: si tratta dell’U.S. Lecce Calcio (ritirerà la Targa il presidente Saverio Sticchi Damiani) che quest’anno ha conquistato la serie A e rappresenta ora assieme al Napoli tutto il Mezzogiorno d’Italia nel massimo campionato italiano, e del regista, sceneggiatore e attore Edoardo Winspeare, che con i suoi film ha saputo rievocare in modo duro, ma anche carico di nostalgia, un mondo legato alle tradizioni e ai modi d’essere delle genti salentine con una lettura dei fatti che va oltre un localismo di maniera per diventare metafora del Paese nel suo insieme.

La grande emergenza del Salento - Come negli anni scorsi, alla cerimonia conclusiva parteciperà anche il presidente del “Consorzio Olio Dop di Terra d’Otranto” e titolare dell’Azienda Foresta Forte, Giovanni Melcarne: al centro del suo intervento la devastante e irrisolta emergenza Xylella che sta distruggendo l’inestimabile patrimonio economico ed ambientale rappresentato dagli ulivi con gravi ricadute sul territorio salentino.

Alla manifestazione è prevista la partecipazione del presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, e dei sindaci del comprensorio gallipolino.

Marco Brando, 61 anni, genovese, giornalista, scrittore e blogger italiano. Nel 1982 Brando ha iniziato a scrivere per il quotidiano “l’Unità” dedicandosi in prevalenza alla cronaca giudiziaria e soprattutto all’inchiesta “Mani pulite”. Dopo un’esperienza come autore del programma “Film Dossier - Linea d’Ombra” a Mediaset, e dopo un anno e mezzo a “TV Sorrisi e Canzoni”, nel novembre del 2000 ha cominciato a lavorare a Bari nella redazione pugliese del “Corriere del Mezzogiorno”. Dall’aprile 2007 all’aprile 2012 è stato, a Milano, caporedattore centrale del quotidiano free press “City”, del gruppo RCS. Dal maggio 2012 al luglio 2018 è stato caposervizio per l’attualità, sempre a Milano, del “Settimanale Nuovo”, di Cairo Editore. Ora si dedica alla libera professione concentrandosi in particolare su politica, società e costume. Da settembre 2018 collabora con “Millennium”, mensile cartaceo de “Il Fatto Quotidiano”. La casa editrice barese Palomar ha pubblicato due suoi libri: “Sud Est. Vagabondaggi estivi di un settentrionale in Puglia” (2006), con prefazione del sociologo Franco Cassano, giunto alla seconda edizione; “Lo strano caso di Federico II di Svevia. Un mito medievale nella cultura di massa” (2008), con prefazione e postfazione di due storici medievisti: Raffaele Licinio e Franco Cardini. La casa editrice Tessere (Firenze) nel 2019 ha pubblicato il suo libro “L’imperatore nel suo labirinto. Usi, abusi e riusi del mito di Federico II di Svevia”.

Ilaria Romano, di Galatina (Lecce), giornalista professionista, fotografa e documentarista free lance, si occupa prevalentemente di aree di conflitto, migrazioni e diritti umani. Collabora con la Radio Televisione della Svizzera Italiana Rsi nella sezione News. Per il programma settimanale Segni dei Tempi, in onda su La1-Rsi, ha realizzato due documentari dall’Iraq e Kurdistan iracheno e dai ghetti del sud Italia nelle zone di raccolta del pomodoro. Collabora inoltre con ResetDoc, Il Reportage, Open Migration, Italia Caritas, Marie Claire e 50&più Magazine. Ha scritto, fotografato e filmato, tra gli altri, per Gente, Oggi, Repubblica Tv, Terrasanta.net, Il Giornale, Vanity Fair, Gli Stati Generali, Popoli, da Iraq, Turchia, Libano, Armenia e Nagorno Karabakh, Afghanistan, Ucraina, Kosovo, Albania, Tunisia e Marocco. Ha collaborato alla realizzazione della miniserie di inchieste “Il Lecito” andate in onda su La7. Ha lavorato come giornalista e conduttrice radiofonica per Radio Popolare Network a Milano e Roma.

Lucia J. Iaia, di Sava (Taranto), giornalista pubblicista, collaboratrice del Nuovo Quotidiano di Puglia, ha laurea triennale in Scienze della Comunicazione (Unisalento) e magistrale in Editoria e Giornalismo (Università Roma Tre). La passione per il giornalismo d’inchiesta e un’innata curiosità professionale l’hanno spinta ad occuparsi di argomenti di significativo valore civile e sociale, come la gestione non sempre trasparente delle risorse pubbliche con conseguente spreco di denaro che appartiene alla comunità.