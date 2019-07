Il Tar boccia la Regione: stop all'ordinanza che mette al bando la plastica sulle spiagge

Accolto il ricorso dei produttori: nessun obbligo di legge.



Stop all'obbligo di utilizzare bicchieri, posate e piatti di materiali compostabili: il Tar boccia l'ordinanza balneare della Regione Puglia che per l'estate 2019 aveva messo al bando la plastica monouso nei lidi pugliesi. L'ordinanza del Tar Puglia ha ritenuto l'obbligo illegittimo in quanto non basato su alcuna fonte primaria di legge.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da alcune associazioni di produttori del settore (bevande analcoliche, acque minerali e distributori) e da un fornitore di prodotti per i bar. La Regione, secondo il Tar, ha fatto un passo avanti non dovuto: la direttiva europea 2019/903, pubblicata il 12 giugno, non è ancora stata recepita e impone lo stop alla plastica a partire dal 3 luglio 2021. La Regione, dunque, non può appellarsi alla direttiva europea «sia perché non possiede le caratteristiche per ritenerla selfexecuting (automaticamente esecutiva), sia perché tale effetto consegue solitamente all’inadempienza dello Stato membro” né tantomeno può invocare la propria potestà legislativa in materia”. Si tratta di un provvedimento cautelare perchè l'esame di merito è stato fissato per febbraio ma l'effetto pratico è la sospensione dell'ordinanza.