Campionato mondiale dei tornianti, vince un salentino

Giuseppe Colì di Cutrofiano, si è aggiudicato il primo premio.

Un salentino è il nuovo campione del mondo dei tornianti. Giuseppe Colì, di Cutrofiano, si è aggiudicato il «Campionato mondiale in tour tecnico Maestri», che si è disputato nei giorni scorsi a Grottaglie.



L'artigiano-artista fa parte della rinomata azienda «Fratelli Colì», che dal 1650 creano lavorazioni in ceramica di alta qualità e manufatti tra le migliori produzioni Made in Italy.



I concorrenti del Mondiale tornianti in tour si sono misurati con le prove uniche di realizzazione del cilindro più alto e la ciotola più larga. Il primo premio è stato assegnato al maestro quarantenne, Giuseppe Colì, che già in passato si era laureato campione del mondo (Faenza, 2014).