Schianto contro un albero sulla via per il mare: 5 feriti, due ragazzini in codice rosso

Il violento incidente questa mattina sulla Surbo-Torre Rinalda.



L'auto esce fuoi strada e si schianta contro un albero. Pauroso incidente stradale questa mattina sulla provinciale Surbo-Torre Rinalda: 5 persone sono rimaste ferite in un violento impatto che ha visto coinvolte due auto. Ad avere la peggio due ragazzini di 16 e 11 anni, trasportati in codice rosso presso il Vito Fazzi di Lecce. Altre tre persone sono rimaste ferite, due in codice giallo e una in codice verde. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.