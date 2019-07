Dalla Regione 4 milioni per nuovi bus, Salvemini: "Meno inquinamento e più comfort"

Fondi regionali in arrivo per rinnovare la flotta dei bus pubblici a Lecce. La notizia arriva dal sindaco Carlo Salvemini

“Il Comune di Lecce ha ottenuto dalla Regione Puglia un contributo di più di 4 milioni di euro per il rinnovo di parte dei mezzi che compongono la flotta del trasporto pubblico locale.

i fondi saranno impiegati per sostituire 13 autobus a gasolio (di lunghezza normale), classe di emissione Euro II, con altrettanti di classe Euro VI.Oltre a garantire un risparmio stimato delle emissioni di CO2 di circa una tonnellata l’anno, questi nuovi mezzi saranno meglio equipaggiati a livello tecnologico – con sistemi di tracciamento e localizzazione in tempo reale e sistemi audiovisivi e conta passeggeri a bordo –, a livello di comfort garantito agli utenti, a livello di accessibilità per le persone con disabilità, per i quali sono previsti i necessari accorgimenti per l’accesso al mezzo e lo stazionamento sicuro durante il viaggio.