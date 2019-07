Corso gratuito per aiuto regista con stage a Cinecittà: come iscriversi

IRIS - Istituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo - con sede a Leverano (Le) informa che sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di "Aiuto regista e segretario di edizione" destinato a giovani di età inferiore a 35 anni, disoccupati e residenti o domiciliati nella Regione Puglia. Il corso avrà la durata di 600 ore, comprese 96 ore di stage a Roma Cinecittà.



Per info, rivolgersi a



IRIS RIS Training Organization

Via Verdi, 10 - 73045

Leverano (LE) Italy

Tel: 08329111887

Skype: annalisatr

www.associazioneiris.it

iris@associazioneiris.it