Sergio Cammariere arriva a Castro: concerto gratis in piazza

Appuntamento giovedì 1 agosto alle 21.30 in piazza Dante.



Sergio Cammariere arriva a Castro Marina: appuntamento giovedì 1 agosto alle 21.30 in Piazza Dante a Castro Marina, con il concerto di apertura di "Approdi Sonori", rassegna promossa dal Comune di Castro. Il concerto è organizzato in collaborazione con il festival SEI - Sud Est Indipendente Festival, ideato, organizzato e promosso da CoolClub.it con la direzione artistica di Cesare Liaci, sostenuto da Mibac, Regione Puglia e altri partner pubblici e privati.



Musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, Cammariere ha nella sua anima l’eco delle note dei grandi maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana. E soprattutto, una innata predisposizione per la composizione musicale e l’improvvisazione.



Nella storica piazzetta de "La perla del Salento" il cantautore calabrese proporrà, oltre ai pezzi più celebri della sua lunga carriera, anche i brani del decimo disco La fine di tutti i guai, prodotto da Giandomenico Ciaramella per Jando Music, dallo stesso Cammariere per Grandeangelo SRL e da Aldo Mercurio in coproduzione con Parco della Musica Records e distribuito da Egea. Undici tracce che compongono un grande viaggio musicale nei generi e nelle citazioni, seguendo il tema dell’amore come sentimento al quale non si può resistere, disperato e piacevole. Una svolta pop dell’artista calabrese che, senza tradire il jazz, racconta l’amore in tutte le sue declinazioni musicali, nel solco di una grande tradizione che va dalla musica latino–americana e brasiliana, fino al blues e al jazz. A dare leggerezza al tutto, i testi semplici, poetici e riflessivi dell’amico Roberto Kunstler.