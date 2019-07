Nuovo sbarco di migranti a Gallipoli, soccorse 57 persone tra cui 12 minori

Il gruppo di migranti è arrivato dopo sette giorni di navigazione.



Nuovo sbarco spontaneo di migranti nella notte a Lido Pizzo di Gallipoli. In tutto 57 migranti pachistani, di cui 12 minori, sono arrivati sulle coste salentine dopo sette giorni di navigazione.

All’una di questa notte la Sala operativa regionale della Croce Rossa è stata interpellata dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, sala operativa regionale di Bari, per uno sbarco in atto su più punti delle coste del Salento in località Mancaversa e Lido Pizzo di Gallipoli. La Croce Rossa italiana ha attivato personale e mezzi dei comitati di Lecce e Casarano con il coordinamento in loco della sala operativa regionale della Croce Rossa Puglia. I migranti sono stati visitati dai medici e sono tutti in buone condizioni di salute sebbene stremati dal lungo viaggio.



Foto Croce Rossa Lecce